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В Кремле отвергли информацию о «ветшании» флота России

Песков: по поломке одного корабля судить о состоянии флота РФ непрофессионально
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Минобороны России

По поломке одного корабля судить о состоянии флота России непрофессионально. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами, комментируя информацию во французских СМИ о поломке российского корабля «Кильдин».

«Я совсем не располагаю информацией, мы не оборонное ведомство. О такой детальной информации о возможных поломках каких-либо кораблей мы просто не знаем. По поломке одного отдельного корабля судить о состоянии флота непрофессионально, экспертно неверно», — сказал представитель Кремля.

Французское международное радио RFI заявило, якобы у корабля «Кильдин» возникла неисправность у порта Тартус в Сирии. Сообщалось, что на судне в том числе произошел пожар, который удалось взять под контроль спустя пять часов. Инцидент произошел 23 января, однако сообщения о нем появились в СМИ недавно.

«Кильдин» — средний разведывательный корабль проекта 861М (по классификации NATO — «Moma class») Северного и Черноморского флота ВМФ СССР и Черноморского флота ВМФ России. Был спущен на воду 31 января 1973 года.

По данным СМИ, «Кильдин» вышел из своей базы в Балтийском море осенью 2024 года и с ноября находился в Средиземном море. До пожара экипаж следил за турецкими учениями Mavi Vatan.

Ранее в МИД России прокомментировали ситуацию с соглашением об управлении сирийским портом.

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