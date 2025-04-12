Прокурор требует для фигуранта дела генерала Попова 5,5 лет заключения

Прокурор по делу против генерал-майора Ивана Попова потребовал 5,5 лет заключения для другого фигуранта дела — бизнесмена Сергея Моисеева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В ходе прений сторон прокурор попросил лишить Моисеева свободы на срок пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей», — указано в сообщении.

До этого военный обозреватель Юрий Подоляка заявил, что Попов не сможет попасть в зону спецоперации. По его словам, поступала информация о том, что генерала готовы были взять в отряд «Шторм Z», однако для разбирательства «позвонили сверху в эту часть и заставили это ходатайство аннулировать».

9 апреля Попов попросил Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по его делу и разрешить ему отправиться в зону СВО. Адвокат военачальника Сергей Буйновский заявил, что в Минобороны РФ решили заключить контракт с его подзащитным.

Ранее в Кремле не стали комментировать отправку генерала Попова на СВО.