Суд оставил генерал-майора Попова в СИЗО

Военный суд в Москве оставил генерала Попова в СИЗО по делу о мошенничестве

Второй Западный окружной военный суд отклонил апелляционную жалобу на ужесточение меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей обвиняемому в мошенничестве бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

«Апелляционную жалобу защиты на постановление Тамбовского гарнизонного военного суда от 28 февраля отклонить», — заявил судья.

Согласно материалам суда, Попов останется в СИЗО минимум до 27 апреля. Защита генерала указала, что сведения о том, что подсудимый может оказать давление на свидетелей, «не соответствуют действительности», потому что «фактически судебное следствие было окончено».

До этого военный обозреватель Юрий Подоляка заявил, что Попов не сможет попасть в зону спецоперации. По его словам, поступала информация о том, что генерала готовы были взять в отряд «Шторм Z», однако для разбирательства «позвонили сверху в эту часть и заставили это ходатайство аннулировать».

9 апреля Попов попросил Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по его делу и разрешить ему отправиться в зону СВО. Адвокат военачальника Сергей Буйновский заявил, что в Минобороны РФ решили заключить контракт с его подзащитным.

Ранее в Кремле не стали комментировать отправку генерала Попова на СВО.