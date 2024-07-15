Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал Иван Попов в 235-м гарнизонном военном суде во время рассмотрения ходатайства следствия о смягчении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест, 15 июля 2024 года

«Генерал должен быть в строю, а не сидеть»: Попова перевели из СИЗО под домашний арест Генерала Попова у суда встретили друзья в футболках с его фото и позывным

235-й гарнизонный военный суд перевел под домашний арест экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. И обвинение, и защита четыре раза просили отпустить военнослужащего из СИЗО. Что буден с генералом дальше — в нашем материале.

235-й гарнизонный военный суд перевел под домашний арест бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, находившегося в СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщило РИА Новости.

«Ходатайство следователя удовлетворить. <...> Освободить Попова Ивана Ивановича в зале суда», — сказал судья Илья Романенков.

Под домашним арестом в Москве Попов будет находиться по 11 октября. Генералу нужно будет явиться во ФСИН (Федеральную службу исполнения наказаний), чтобы ему надели браслет. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда. Заседание проходило в закрытом режиме. По данным «Коммерсанта», это связано с тем, что стороны не хотели разглашать адрес, по которому Попов будет находиться под домашним арестом.

Четвертая попытка

После заседания Попов поблагодарил всех за поддержку. Поддержать генерала пришли четыре его друга в футболках с портретом экс-командующего 58-й армией и надписью «Спартак, честь имею» (у генерала позывной Спартак), однако в суд их не пустили. Один их них охарактеризовал Попова «исключительно положительно».

«Боевой генерал, который должен быть в строю, а не сидеть здесь», — добавил другой мужчина.

Как написал «Коммерсантъ», перевод Попова под домашний арест стал возможен с четвертого раза, хотя об этом ходатайствовали и защита, и обвинение.

«Это решение (суда об отказе перевести Попова под домашний арест. — «Газета.Ru») незаконное, — комментировал адвокат генерала Сергей Буйновский. — Суд сам указал, что смягчение меры пресечения — это компетенция следователя, и сам фактически проигнорировал решение следствия. Тем самым суд вторгся в исключительную компетенцию органа предварительного расследования».

В своем ходатайстве об изменении меры пресечения защита упирала на то, что Попов не может скрыться за границей от правосудия, так как его загранпаспорт хранится в министерстве обороны. Кроме того, он своевременно ходил на допросы, не пытался повлиять на свидетелей по делу. Следствие не возражало против перевода военнослужащего под домашний арест «с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования».

«Я не вылезал из окопов»

17 мая 235-й Гарнизонный военный суд арестoвал генерала на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

«Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн руб.», — заявили с СК.

В окончательной редакции обвинительного заключения сумма ущерба снизилась до 105 млн руб.

«Это крайне неприятная, незаслуженная мера пресечения, — говорил экс-командующий 58-й армией на заседании суда 7 июня. — Мои заслуги заключаются совсем в другом, а не в том, что следствие считает, что я глупо украл. Я не вылезал из окопов, мне удалось построить устойчивую оборону, которая позволила сохранить честь русского оружия и нанести Вооруженным силам Украины сокрушительное поражение, которое, возможно, является переломом всей войны».

4 июля стало известно о появлении в деле мужчины обвинения в служебном подлоге. По словам его адвоката, переживать не о чем: «Там ничего нового не добавилось, та же 159-я статья, просто искусственно вменили дополнительный ненужный признак». По первой статье экс-командующему грозит до 10 лет лишения свободы, максимальное наказание по второй — четыре года.