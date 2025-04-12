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В США оценили положение России в зоне СВО

Полковник Дэвис сообщил, что Запад заблуждается, говоря о скором поражении РФ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Западные страны заблуждаются, делая громкие заявления о скором поражении России. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале.

«Что произойдет, когда рассеется иллюзия коалиции стран Европы? Они же все говорят, что РФ вот-вот проиграет, в Пентагоне так же говорят. Только вот все намного иначе», — отметил он.

Накануне газета The Telegraph писала, что глава европейской дипломатии Кая Каллас признала провал переговоров «коалиции желающих» по конфликту на Украине. На вопрос журналистов, пролила ли встреча коалиции в четверг свет «на стратегию реализации мирного урегулирования», она ответила отрицательно.

В так называемую «коалицию желающих» входят 30 европейских стран. Некоторые из них — Великобритания, Франция и страны Прибалтики — выразили желание отправить войска на Украину.

3 апреля агентство Reuters со ссылкой на финского президента Александера Стубба сообщило, что «коалиция желающих» помочь Украине приняла решение, что один из европейских лидеров проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, сделать это должен представитель Франции или Великобритании.

Ранее Рогов сравнил план «коалиции желающих» с действиями шайки хулиганов.

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