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Украинский дрон атаковал машину скорой помощи в Харьковской области

Ганчев: дрон ВСУ ударил по скорой помощи в Харьковской области
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Oleksandr Klymenko/Reuters

Водитель машины скорой помощи пострадал во время попытки атаки украинского дрона в Харьковской области. Об этом сообщил глава пророссийской администрации региона Виталий Ганчев.

Дрон пытался атаковать машину, но взорвался в воздухе, уточнил Ганчев.

«В результате преступных действий украинских неонацистов осколочное ранение в ногу получил водитель автомобиля скорой помощи. Российские врачи оказали мужчине необходимую медицинскую помощь», — написал он.

В этот же день украинские войска атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области. По словам губернатора, в селе Муром повреждения получило остекление частного домовладения. В селе Графовка повреждения получили два автомобиля.

До этого губернатор сообщил, что украинские военнослужащие с помощью 78 беспилотников и 23 боеприпасов нанесли удары по девяти районам Белгородской области за прошедшие сутки. Пострадал мирный житель.

Ранее при атаке ВСУ на авто в Брянской области пострадали четыре человека.

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