Стало известно, на кого распространят соцконтракт в приоритетном порядке

Минтруд: соцконтракт распространят на участников СВО в приоритетном порядке

Минтруд в приоритетном порядке распространит соцконтракт на участников СВО. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает РИА Новости.

В настоящее время проект соответствующего федерального закона уже внесен в Думу. Вопрос о создании отдельного направления социального контракта для ветеранов СВО был поднят президентом РФ Владимиром Путиным. По социальному контракту ветераны, желающие открыть свое дело, смогут получить до 350 тыс. рублей поддержки.

«Возвращение к мирной жизни наших героев, создание условий для реализации их потенциала – приоритетная задача», — подчеркнул Котяков.

Он также напомнил, что сейчас бойцы СВО могут воспользоваться индивидуальным сопровождением со стороны кадровых центрамов «Работа России» и пройти бесплатное переобучение по востребованным на рынке труда профессиям.

До этого Путин подписал закон об отпуске по уходу за ранеными бойцами СВО.

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