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Житель белгородского села получил ранение при обстреле ВСУ

Гладков: житель белгородского села Мокрая Орловка был ранен при обстреле ВСУ
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Житель села Мокрая Орловка в Белгородской области получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Мокрая Орловка Грайворонского округа подверглось обстрелу. Ранен мирный житель», — написал глава региона.

Гладков добавил, что пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, а также баротравмой и множественными осколочными ранениями лица, шеи и левой руки доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Там медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшему.

Также губернатор сообщил, что бойцы ВСУ с помощью 78 беспилотников и 23 боеприпасов нанесли удары по девяти районам Белгородской области за прошедшие сутки. В результате атаки дрона на участке автодороги Стригуны — Новоалександровка был ранен мирный житель.

Накануне Гладков сообщил, что Вооруженных сил Украины атаковали сразу четыре района Белгородской области.

Ранее ВСУ ударили по старинному храму в Горловке.

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Обстрелы Белгородской области
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