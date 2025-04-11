Военблогер заявил, что под Москвой системы ПВО атаковали российский вертолет

Системы противовоздушной обороны (ПВО) атаковали российский вертолет в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщил военный блогер, автор Telegram-канала «Воевода Вещает».

По данным военблогера, в результате произошедшего ни вертолет, ни экипаж не получили «ни царапины». Автор отметил, что в причинах отсутствия коммуникации между воздушным судном и подразделениями ПВО уже разбираются.

«Ну и экипаж передает ПВОшникам привет пламенный. Дословно цитировать не буду», — написал блогер.

Накануне Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал кадры падения беспилотника в Наро-Фоминске Московской области. На видео видна огненная точка, стремительно падающая вниз. Женский голос за кадром спрашивает, не снаряды ли это противовоздушной обороны, но мужской голос отвечает отрицательно.

Telegram-канал Mash заявлял, что при атаке на Наро-Фоминск в Московской области применялись дроны вертолетного типа «Рамзай» RZ-500. Данная модель может летать ниже и дольше оставаться незамеченной, однако дальность их полета меньше.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.