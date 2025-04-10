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Стало известно, каким типом дронов ВСУ атаковали Подмосковье

Mash: ВСУ атаковали Наро-Фоминск дронами вертолетного типа «Рамзай» RZ-500
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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при ночной атаке на Наро-Фоминск в Московской области применили дроны вертолетного типа «Рамзай» RZ-500. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, данная модель беспилотников может летать ниже и дольше оставаться незамеченной, однако дальность их полета меньше. Согласно данным журналистов, «Рамзай» RZ-500 может преодолеть расстояние до 300 километров.

До этого Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал кадры падения беспилотника в Наро-Фоминске. На кадрах видна огненная точка, стремительно падающая вниз. Женский голос за кадром спрашивает, не снаряды ли это противовоздушной обороны, но мужской голос отвечает отрицательно и говорит, что это падает беспилотник.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 42 украинских беспилотника над регионами РФ. По данным ведомства, 13 беспилотников уничтожили над территорией Брянской области и на один меньше — над Калужской областью. Семь беспилотников подавили в Курской области, по четыре — над территориями Белгородской области и республики Крым, по одному — над территориями Орловской области и Московского региона.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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