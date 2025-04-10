Очевидцы сняли на видео падение беспилотника в Подмосковье

Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал кадры падения беспилотника в Наро-Фоминске Московской области.

На кадрах видна огненная точка, стремительно падающая вниз. Женский голос за кадром спрашивает, не снаряды ли это противовоздушной обороны, но мужской голос отвечает отрицательно и говорит, что это падает беспилотник.

На этом фоне в Росавиации заявили, что в аэропортах Внуково и Калуга временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских судов. Пост об ограничениях появился в 23:00. Спустя пять минут аэропорт Внуково вернулся к штатной работе.

Минувшей ночью над регионами России сбили 42 украинских беспилотника. По данным ведомства, 13 беспилотников сбили над территорией Брянской области и на один меньше — над Калужской областью. Семь беспилотников подавили в Курской области, по четыре — над территориями Белгородской области и республики Крым, по одному — над территориями Орловской области и Московского региона.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.