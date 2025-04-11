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Помощник президента РФ высказался о решении Эстонии топить «подозрительные» суда

Патрушев: новый закон Эстонии об атаке на подозрительные суда отвратителен
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Новый закон Эстонии, который дает военным право атаковать «подозрительные» суда, отвратителен. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, передает ТАСС.

«Нужно думать, как противодействовать этому делу. Сама Эстония не может это реализовать. Значит, за ними кто-то стоит. Надо понять, получить более такую подробную информацию, как противодействовать», — сказал помощник главы государства.

Парламент Эстонии принял данный законопроект 9 апреля. Согласно документу, военные наделяются правом применять силу к любым судам, подозреваемым в намерении повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры, и в крайнем случае их топить.

10 апреля член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник заявил, что решение Эстонии позволить своим силам обороны топить «подозрительные» суда может осложнить движение российских танкеров, а также создать дополнительные риски для Калининградской области.

Ранее в разведке ФРГ заявили о возможности ввода российских танков в Эстонию.

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