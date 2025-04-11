Путин призвал интегрировать беспилотники в единый разведывательный комплекс РФ

Все беспилотники должны быть интегрированы в единый разведывательный комплекс России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития российского Военно-морского флота (ВМФ), передает сайт Кремля.

«Отдельная принципиальная тема для качественного развития флота и сегодня, и в будущем — разработка и выпуск отечественных беспилотных, авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, а также серийные производства», — сказал глава государства.

Также в ходе совещания Путин подчеркнул важность комплексного развития всех элементов Военно-морского флота. По его словам, речь идет о подводных и надводных группировках кораблей, морской авиации, береговых ракетно-артиллерийских войсках, а также средствах обеспечения.

В марте президент России подписал перечень поручений по развитию беспилотной авиации в стране. Согласно списку, до 1 июня текущего года необходимо проработать создание единой системы идентификации беспилотных летательных аппаратов. Данная система должна работать в режиме реального времени.

Ранее Путин призвал добиться технологического лидерства России в сфере БПЛА.