На Украине подозреваемые в коррупции решили мобилизоваться в ВСУ

На Украине мобилизация в ряды армии стала популярным способом уклонения подозреваемых в коррупции чиновников от уголовной ответственности. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины.

«Сейчас 48 человек после направления в суд обвинительных актов по собственной инициативе мобилизовались в ВСУ. В связи с чем рассмотрение дел остановлено, а сроки привлечения к ответственности истекают, что увеличивает вероятность избегания наказания», — говорится в публикации.

Таким образом прокуратура прокомментировала неудачную попытку экс-главы фискальной службы Романа Насирова записаться в Вооруженные силы Украины на финальном этапе рассмотрения его дела о получении взятки.

«Страна.ua» также напоминает, что закон позволяет мобилизоваться в армию лицам, уголовные дела против которых рассматриваются в судах. На время службы рассмотрение дел приостанавливается.

В ноябре прошлого года депутат Рады Анна Скороход сообщила, что украинские военнослужащие массово жалуются на вымогательство и коррупцию, процветающие в ВСУ. В частности, вымогают деньги «за отпуск, за то, чтобы не идти на передовую, чтобы пойти на ВЛК, чтобы отпустили на несколько дней отдохнуть», поделилась она.

Ранее солдаты ВСУ призвали украинцев «идти на Киев».