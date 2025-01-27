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Директора агентства оборонных закупок минобороны Украины отстранили от должности

Главу агентства оборонных закупок МО Украины Безрукову отстранили от должности
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Директор агентства оборонных закупок министерства обороны Украины Марина Безрукова отстранена от выполнения своих обязанностей. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В настоящее время Марина Безрукова отстранена от должности. Исполнение ее обязанностей временно возложено на Арсена Жумадилова, который является действующим руководителем государственного оператора тыла», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отстранение Безруковой связано с проверкой, проводимой по факту возможной закупки оружия по завышенным ценам. Однако сама Безрукова в комментарии телеканалу заявила, что она по-прежнему остается действующим руководителем агентства оборонных закупок.

24 января министр обороны Украины Рустем Умеров объявил об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова и отказе от продления контракта с руководителем агентства оборонных закупок Мариной Безруковой. Он объяснил свое решение неудовлетворительным обеспечением ВСУ боеприпасами. В своем заявлении в социальных сетях Умеров указал на «политические игры», утечки информации о контрактах и неэффективность работы военного руководства.

Ранее депутат Рады призвала уволить Умерова.

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