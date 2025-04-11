Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Замминистра обороны Украины могут уволить

Нардеп Безуглая: замминистра обороны Украины Гаврилюка скоро уволят
close
Министерство обороны Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров намерен в ближайшее время отправить в отставку замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка. Об этом сообщила депутат Рады Мария Безуглая в своем Telegram-канале.

В минобороны Украины Гаврилюк курировал госзакупки.

«Министерство обороны Украины загниет еще больше на пути превращения министром в восточноинтригантский базар без правил и контроля», — высказалась она.

Иван Гаврилюк занимает пост замминистра обороны с октября 2023 года. В мае 2024 года он был назначен первым заместителем министра обороны Украины.

В январе 2025 года Умеров обвинил своего заместителя Дмитрия Клименкова и главу Агентства оборонных закупок Марину Безрукову в проблемах с военными закупками и обеспечением армии и отправил их в отставку. Предшественник Умерова Алексей Резников был уволен в сентябре 2023 года на фоне коррупционных скандалов и провала контрнаступления ВСУ. Сейчас он является директором программ по безопасности и обороне в Украинском институте будущего.

До этого Депутат рады Безуглая сообщила об увольнении генерала ВСУ Красильникова.

Ранее Безуглая назвала бегство ВСУ из Курской области просчетом командования.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами