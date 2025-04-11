Замминистра обороны Украины могут уволить

Министр обороны Украины Рустем Умеров намерен в ближайшее время отправить в отставку замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка. Об этом сообщила депутат Рады Мария Безуглая в своем Telegram-канале.

В минобороны Украины Гаврилюк курировал госзакупки.

«Министерство обороны Украины загниет еще больше на пути превращения министром в восточноинтригантский базар без правил и контроля», — высказалась она.

Иван Гаврилюк занимает пост замминистра обороны с октября 2023 года. В мае 2024 года он был назначен первым заместителем министра обороны Украины.

В январе 2025 года Умеров обвинил своего заместителя Дмитрия Клименкова и главу Агентства оборонных закупок Марину Безрукову в проблемах с военными закупками и обеспечением армии и отправил их в отставку. Предшественник Умерова Алексей Резников был уволен в сентябре 2023 года на фоне коррупционных скандалов и провала контрнаступления ВСУ. Сейчас он является директором программ по безопасности и обороне в Украинском институте будущего.

До этого Депутат рады Безуглая сообщила об увольнении генерала ВСУ Красильникова.

Ранее Безуглая назвала бегство ВСУ из Курской области просчетом командования.