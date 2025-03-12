USAID расторг соглашение с Украиной по поддержке энергосектора

USAID расторг грантовое соглашение с Украиной по поддержке сектора энергетики

Федеральное агентство США по международному развитию (USAID) расторгло грантовое соглашение с Фондом поддержки энергетики Украины на сумму $75 млн. Об этом сообщается на сайте Энергетического сообщества Юго-Восточной Европы — международной организации, координирующей энергетическую политику в регионе.

«Прекращение гранта ограничит доступ Украины к финансированию критически важных закупок для энергосектора», — отмечается в заявлении организации.

Уведомление о прекращении сотрудничества было направлено Секретариату сообщества 27 февраля. Отмечается, что в 2023 и 2024 годах USAID перечислил фонду 25 млн и 50 млн долларов соответственно.

1 марта сообщалось, что администрация президента Соединенных Штатов решила сократить присутствие USAID на Украине. В стране останутся только восемь из 64 американских сотрудников и подрядчиков. Остальные переведены в административный отпуск и выведены с Украины.

28 февраля телеканал NBC News сообщил, что Госдеп США не будет поддерживать восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее стало известно, что USAID принимало участие в организации «майдана».