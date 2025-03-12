Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

USAID расторг соглашение с Украиной по поддержке энергосектора

USAID расторг грантовое соглашение с Украиной по поддержке сектора энергетики
close
Annabelle Gordon/Reuters

Федеральное агентство США по международному развитию (USAID) расторгло грантовое соглашение с Фондом поддержки энергетики Украины на сумму $75 млн. Об этом сообщается на сайте Энергетического сообщества Юго-Восточной Европы — международной организации, координирующей энергетическую политику в регионе.

«Прекращение гранта ограничит доступ Украины к финансированию критически важных закупок для энергосектора», — отмечается в заявлении организации.

Уведомление о прекращении сотрудничества было направлено Секретариату сообщества 27 февраля. Отмечается, что в 2023 и 2024 годах USAID перечислил фонду 25 млн и 50 млн долларов соответственно.

1 марта сообщалось, что администрация президента Соединенных Штатов решила сократить присутствие USAID на Украине. В стране останутся только восемь из 64 американских сотрудников и подрядчиков. Остальные переведены в административный отпуск и выведены с Украины.

28 февраля телеканал NBC News сообщил, что Госдеп США не будет поддерживать восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее стало известно, что USAID принимало участие в организации «майдана».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами