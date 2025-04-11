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Военная помощь стран ЕС Украине вырастет до €23 млрд

Каллас: в 2025 году военная помощь стран ЕС Киеву возрастет до €23 млрд
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Global Look Press

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас заявила, что в 2025 году военная помощь стран ЕС Украине возрастет до €23 миллиардов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Евросоюз на настоящий момент обязался выделить €23 миллиарда для военной помощи Украине», — сказала она.

По ее словам, это превышает прошлогодний уровень помощи в €20 миллиардов.

9 апреля еврокомиссар по расширению Марта Кос на пресс-конференции по итогам планового заседания Совета ассоциации ЕС — Украина заявила, что Еврокомиссия пообещала предоставить Украине порядка €9 млрд на восстановление и модернизацию страны до конца 2025 года. На полях Совета ассоциации между Украиной и ЕС было подписано пять соглашений, которые включают в себя три финансовых контракта на сумму €300 млн между Европейским инвестиционным банком и Украиной. В ЕК отметили, что финансирование позволит местным субъектам быстро восстановить системы водоснабжения и энергоэффективные объекты.

Ранее в Пентагоне назвали сумму, которую США еще могут выделить Украине.

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