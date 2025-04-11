Reuters узнал решение властей Украины по продлению военного положения

Депутаты Верховной рады Украины практически наверняка продлят военное положение до того, как его срок истечет 9 мая. Об этом сообщает Reuters.

«Украинские законодатели почти наверняка снова продлят срок действия закона о военном положении до того, как он истечет 9 мая», — сказано в сообщении.

Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук отметил, что такое решение почти наверняка будет принято из-за продолжения конфликта.

С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада продлевала его на период с 8 февраля по 9 мая.

27 марта президент России Владимир Путин заявил, что гражданские власти Украины нелегитимны согласно своей же конституции. Как отметил глава РФ, украинская конституция устроена так, что «все» назначаются главой государства, в том числе региональные органы власти. По его словам, если украинский президент Владимир Зеленский сам нелегитимен, то «все остальные — тоже». Также он предложил ввести внешнее управление на Украине под эгидой ООН для того, чтобы гарантировать проведение президентских выборов.

Ранее в России рассказали о кандидатах на президентских выборах Украины.