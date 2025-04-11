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В Белоруссии рассказали об использовании опыта СВО при подготовке войск

Генерал-майор Муравейко: при подготовке войск Белоруссии используется опыт СВО
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VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

В Белоруссии подготовка территориальных войск проходит с учетом современных тенденций ведения боевых действий, в том числе опыта проведения СВО. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны республики генерал-майор Павел Муравейко, его цитирует пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«Это место, где мы сегодня апробируем и внедряем в боевую практику достижения, которые подсмотрели в рамках современных военных конфликтов, будь то специальная военная операция Российской Федерации или боевые действия в других странах», — сказал Муравейко.

Сейчас в Витебской области проходят командно-штабные учения с участием территориальных войск Поставского района.

В конце февраля текущего года министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что Белоруссия перестроила систему подготовки вооруженных сил в связи с обстановкой вокруг страны. Хренин отметил, что такое решение было принято в том числе по требованию главнокомандующего — президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Также в феврале сообщалось, что Белоруссия принимает милитаризацию у своих западных границ за подготовку к нападению на Союзное государство.

Ранее Лукашенко рассказал, как России и Белоруссии догнать и перегнать Запад.

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