Минобороны Белоруссии считает милитаризацию на Западе подготовкой к нападению

Белоруссия принимает милитаризацию у своих западных границ за подготовку к нападению на Союзное государство. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны республики Валерий Ревенко представителям военно-дипломатического корпуса, аккредитованным при ведомстве, его слова приводит сайт минобороны республики.

«Сложившаяся ситуация вынуждает нас рассматривать происходящие у западных белорусских границ процессы как подготовку к нападению на Союзное государство с целью его разрушения и желание реализовать реваншистские настроения в отношении Беларуси и России»‎, — сказал Ревенко.

12 февраля сообщалось, что Минск намерен нарастить инфраструктуру и войсковой компонент на границе. Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что работы прежде всего будут идти на границе с Украиной. Он добавил, что обстановка на белорусской границе остается сложной и в 2025 году проще не станет, так как вокруг Белоруссии продолжают увеличивать военное присутствие страны НАТО.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.