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Западные аналитики обеспокоились планами России на украинские Сумы

ISW: Россия хочет создать буферную зону в приграничье и наступать на Сумы
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия, вероятно, попытается сформировать буферную зону на территории Сумской области и наступать на административный центр, чтобы выдвинуть дальнейшие территориальные претензии на переговорах. Об этом утверждают аналитики Института изучения войны (ISW).

«Российское военное командование, вероятно, пытается сформировать буферную зону вдоль границы в Сумской области, хотя российские командиры, возможно, намерены продвигаться дальше в Сумскую область и в направлении города Сумы в будущем», — говорится в тексте.

По мнению авторов, Кремль хочет использовать буферную зону для наступления на Сумы, чтобы затем якобы выдвинуть претензии на этот регион на будущих мирных переговорах.

До этого главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ВС РФ начали новое наступление на территории Сумской и Харьковской областей. По оценке военного, Россия стремится создать на территории этих регионов, а также в Черниговской области, так называемую «буферную зону».

Ранее в России объяснили цели наступления ВС РФ в Харьковской и Сумской областях.

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