Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили город Днепр в крупнейший военный логистический центр, в том числе для поставок на фронт иностранного оружия. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Собеседник агентства также рассказал, что противник превратил некогда мирный Днепр в место скопления военной живой силы. Рогов добавил, что ВСУ перевели промышленные предприятия города на военные рельсы.

Общественник также напомнил, что российские войска приближаются к границе с Днепропетровской областью, выбивая противника в западной части Донецкой народной республики.

Накануне российские войска поразили завод «Биосфера» в Днепре, работающий в цепочках украинского военно-промышленного комплекса, кадры удара опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок. На предоставленных кадрах видно, как ракета поражает объект, после чего раздается мощный взрыв. После удара на территории завода начался сильный пожар.

Как рассказал координатор николаевской ячейки пророссийского подполья Сергей Лебедев, 9 апреля был нанесен удар по административному зданию в Днепре, где размещались украинские военные. По предварительным данным, в помещении находилось до 150 человек.

Ранее российские войска уничтожили три цеха по сборке дронов ВСУ.