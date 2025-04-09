Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье сообщили об ударе по зданию с военными в Днепропетровске

Подпольщик Лебедев: удар нанесен по зданию с военными ВСУ в Днепропетровске
close
Shutterstock/FOTODOM

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что удар нанесен в Днепропетровске по административному зданию, где размещались военные Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Зафиксировано попадание в административное здание, где размещались военные», — сообщил он.

По его словам, по предварительным данным, в помещении находилось до 150 человек.

Лебедев заявил, что военнослужащие были «достаточно хорошо экипированными».

До этого Лебедев заявлял, что вечером 8 апреля российская армия ликвидировала три цеха по сборке беспилотников ВСУ вместе с оборудованием в Харькове. Кроме того, по словам Лебедева, были нанесены удары по складам с боеприпасами и топливом в Индустриальном районе Харькова, а также по объектам в Изюме и Чугуеве Харьковской области. Под обстрел попали склады и завод, где видели технику и личный состав ВСУ.

Ранее в подполье заявили, что ВСУ стягивают технику в Одессу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами