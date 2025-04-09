В подполье сообщили об ударе по зданию с военными в Днепропетровске

Подпольщик Лебедев: удар нанесен по зданию с военными ВСУ в Днепропетровске

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что удар нанесен в Днепропетровске по административному зданию, где размещались военные Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Зафиксировано попадание в административное здание, где размещались военные», — сообщил он.

По его словам, по предварительным данным, в помещении находилось до 150 человек.

Лебедев заявил, что военнослужащие были «достаточно хорошо экипированными».

До этого Лебедев заявлял, что вечером 8 апреля российская армия ликвидировала три цеха по сборке беспилотников ВСУ вместе с оборудованием в Харькове. Кроме того, по словам Лебедева, были нанесены удары по складам с боеприпасами и топливом в Индустриальном районе Харькова, а также по объектам в Изюме и Чугуеве Харьковской области. Под обстрел попали склады и завод, где видели технику и личный состав ВСУ.

Ранее в подполье заявили, что ВСУ стягивают технику в Одессу.