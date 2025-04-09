Российские войска уничтожили три цеха по сборке дронов ВСУ

Вечером 8 апреля российская армия ликвидировала три цеха по сборке беспилотников ВСУ вместе с оборудованием в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевской ячейки пророссийского подполья Сергея Лебедева.

«Основнянский район: били по мелким производствам, связанным с БПЛА. Полностью уничтожены три цеха и дорогостоящее оборудование. Еще несколько повреждены, степень разрушения уточняется», — рассказал подпольщик.

Кроме того, по словам Лебедева, были нанесены удары по складам с боеприпасами и топливом в Индустриальном районе Харькова, а также по объектам в Изюме и Чугуеве Харьковской области. Под обстрел попали склады и завод, где видели технику и личный состав ВСУ.

До этого Лебедев сообщал, что ВСУ, вероятно, готовят военную операцию на Херсонском направлении. Он заявил, что к нему поступает информация о перемещении по шоссе в направлении Херсона бензовозов. Кроме того, по его словам, в соседней с Херсонской Николаевской области заметили колонну грузовиков с зелеными ящиками и грузовики с орудиями на лафетах.

Ранее в подполье заявили, что ВСУ стягивают технику в Одессу.