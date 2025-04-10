Мощный взрыв зафиксировали в Днепропетровске

Военкор Котенок опубликовал кадры удара по заводу в Днепропетровске

Российские войска, предположительно, поразили завод «Биосфера» в Днепропетровске. Кадры удара опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Момент удара «Искандера» по цели в Днепропетровске. Скорее всего, пострадал завод «Биосфера», работающий в цепочках украинского военно-промышленного комплекса», — подписал публикацию военкор.

Как пишет «Лента.ру», повреждение предприятия также подтвердил владелец Biosphere Corporation Андрей Здесенко.

На предоставленных кадрах видно, как ракета поражает объект, после чего раздается мощный взрыв. Дополнительные видео подтверждают, что после удара на территории завода начался сильный пожар.

Незадолго до этого координатор николаевской ячейки пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что военная база и цех с продукцией для украинских войск в Киевской области получили повреждения в результате ударов российской армии.

Накануне Лебедев сообщал, что удар нанесен в Днепропетровске по административному зданию, где размещались украинские военные. По предварительным данным, в помещении находилось до 150 человек.

Ранее в подполье заявили, что ВСУ стягивают технику в Одессу.