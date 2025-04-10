Российские средства ПВО перехватили 210 снарядов и беспилотников ВСУ

МО РФ: средства ПВО за сутки сбили 200 украинских дронов и снаряд от РСЗО HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили и уничтожили 210 дронов и снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, военнослужащие страны ликвидировали девять управляемых бомб JDAM и один снаряд от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Все эти боеприпасы были произведены в США.

«Сбиты <...> 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточняется в заявлении.

9 апреля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства ПВО в течение суток уничтожили 333 украинских дрона. При этом 158 из них были перехвачены за пределами зоны боевых действий.

В тот же день командир одного из подразделений в составе группировки российских войск «Центр» Никита Дубников рассказал об использовании зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» для ликвидации беспилотников ВСУ на фронте. Как он сказал, данная машина зарекомендовала себя как эффективное средство борьбы с дронами.

Ранее в зоне боевых действий засняли, как российский боец исполняет победный танец после уничтожения беспилотника ВСУ.