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Ракеты уничтожили более 90 украинских десантников в Курской области

«Изнанка»: ракеты уничтожили 95 украинских десантников в Курской области
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Gleb Garanich/Reuters

Российские военнослужащие нанесли ракетные удары по местам скопления военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Горналь в Курской области, в результате чего было уничтожено 95 украинских десантников. Об этом сообщает «Изнанка», ссылаясь на источники на местах.

Под удар попали десантники 80-й и 82-й ОДШБр, а также военные 129-й бригады территориальной обороны.

Накануне силовые структуры сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России продвинулись в районе Свято-Николаевского Белогорского монастыря в Курской области.

До этого в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» сообщили, что ВСУ отводят свои силы из Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. По данным военных, украинские военнослужащие, возможно, поняли, что находятся в огневом мешке, поскольку российские подразделения блокировали этот монастырь с трех направлений.

Ранее украинский военный рассказал о проблемах ВСУ с отступлением из Курской области.

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