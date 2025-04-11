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Украинский военный рассказал о проблемах ВСУ с отступлением из Курской области

Военный ВСУ заявил, что из Курской области по-нормальному вывели две бригады
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Только две бригады Вооруженных сил Украины были выведены из Курской области «по-нормальному». Об этом заявил украинский военнослужащий Антон Черный, передает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

По его данным, в Курскую область зашли 10 бригад ВСУ, батальон морской пехоты, полк сил специальных операций (ССО) и еще несколько подразделений.

«По-нормальному были выведены только две — не могу сказать, какие. Остальные — на велосипедах, пешком по 16 километров, пленных куча… Мы, наверное, и сказать не можем, сколько у нас без вести пропавших...», — сказал Черный.

Он добавил, что задача украинского командования в Курской области — оттягивание войск РФ с других направлений — не имела успеха.

7 апреля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Вооруженные силы Украины при отступлении минировали все, что встречалось на их пути.

Он отметил, что группировка саперов была увеличена до тысячи человек, к ним также присоединятся отряды МЧС и «Барс-Курск».

Ранее Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ в Курской области с начала вторжения.

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