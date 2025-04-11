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Силовики заявили о продвижении российских войск в Курской области

ТАСС: ВС РФ продвинулись в районе Свято-Николаевского монастыря в Курской области
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России продвинулись в районе Свято-Николаевского Белогорского монастыря в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Бойцы ВС РФ продвинулись в районе Свято-Николаевского Белогорского монастыря в Горнале, территорию которого противник использует как единый укрепрайон», — сказали силовики.

Несколькими часами ранее в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отводят свои силы из Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. По данным военных, ВСУ, возможно, поняли, что находятся в огневом мешке, поскольку российские подразделения блокировали этот монастырь с трех направлений.

Накануне в силовых структурах сообщили, что отдельные группы украинских солдат предпринимают попытки оставить позиции в населенных пунктах Олешня и Горналь в Курской области. По их информации, в настоящее время ВС РФ продолжают активные бои на этих участках фронта.

Ранее украинский военный рассказал о проблемах ВСУ с отступлением из Курской области.

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