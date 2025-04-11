Генерал назвал число освобожденных сел на Изюмском направлении

Кузовлев: с начала года на Изюмском направлении освобождено более 330 кв. км

На Изюмском направлении российские войска взяли под контроль 18 населенных пунктов (более 330 кв. км территории) с начала 2025 года. Об этом в ходе доклада министру обороны Андрею Белоусову заявил командующий группировки войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев, передает ТАСС.

«В четырех населенных пунктах в настоящее время продолжаем вести боевые действия по их освобождению», — доложил он.

Белоусов проинспектировал Западную группировку войск, провел совещание и заслушал доклады.

10 апреля сообщалось, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Журавка в Сумской области. Также боестолкновения шли в районах Беловодов, Варачино, Владимировки, Водолаги, Журавки, Локни, Марьино, Мирополье, Могрицы, Садков и Юнаковки в Сумской области.

До этого телеканал CNN со ссылкой на сообщения украинских офицеров и Генштаба Украины сообщал, что российская армия ведет наступление по всей линии фронта в зоне спецоперации.

Отмечается, что российские войска в последние 10 дней активизировались в районе Покровска. Они усиливают позиции и перебрасывают технику для будущих наступлений.

Ранее Сырский рассказал о подготовке вторжения в Курскую область.