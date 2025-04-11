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Бойцы ВСУ заставили женщину оставить дом, угрожая насилием ее детям

ТАСС: ВСУ заставили женщину покинуть дом в ДНР и угрожали насилием ее дочерям
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Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Великая Новоселка на юге Донецкой народной республики (ДНР), угрожая насилием над детьми, вынудили женщину покинуть населенный пункт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соседа местной жительницы.

По его словам, женщина находилась в шоковом состоянии, потому что ее изнасиловали военные.

«Ей сказали, что если она сейчас не заведет машину и не уедет вместе с дочерьми, то с ними они сделают то же самое», — заявил источник агентства.

Мужчина отметил, что дочерям пострадавшей было 10 и 12 лет.

31 января Следственный комитет России в своем Telegram-канале опубликовал видео допроса украинского пленного Евгения Фабрисенко, причастного к массовым расправам над жителями Русского Поречного.

По данным ведомства, российские военные задержали Фабрисенко на территории Курской области. На допросах мужчина рассказал, что украинские солдаты расправились с более чем 20 мирными жителями, при этом бойцы ВСУ перед преступлением изнасиловали восемь женщин.

Ранее иностранного наемника ВСУ объявили в розыск в Харьковской области за изнасилование.

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