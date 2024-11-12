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Российские войска поразили военную часть ВСУ в Харькове

РИА Новости: российские войска ликвидировали 70 украинских военных в Харькове

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24 Mechanised brigade/AP

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал агентству РИА Новости, что российские войска поразили военную часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове.

По данным представителя сопротивления, в результате удара вечером 11 октября ликвидированы 70 украинских военных и ранены более 100.

«На данный момент еще не всех извлекли из-под завалов», — уточнил Лебедев.

По его словам, после взрыва в сторону военной части поехали машины скорой помощи и пожарные.

3 ноября координатор николаевского подполья сообщал об ударе российских войск по расположению ВСУ и иностранных наемников в Конотопе Сумской области Украины. Лебедев уточнил, что один из ударов, предположительно, пришелся по асфальтному заводу, к которому подходит железнодорожная ветка — там ВСУ разгружают военную технику и боекомплекты.

9 ноября британский аналитик Дэвид Акс заявлял, что в арсенале российской авиации появились новые управляемые авиабомбы Grom-E1, которые могут преодолевать расстояние до 120 километров благодаря наличию ракетного двигателя. Как утверждает эксперт, Grom-E1 уже использовались для атак по объектам в Мирнограде, Херсоне и Харькове.

Ранее в США рассказали о серьезных проблемах Украины на фронте.

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