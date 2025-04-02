Марочко: бойцы ВСУ сбежали из Новой Кругляковки после трехдневного боя

Бойцы подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали из Новой Кругляковки в Харьковской области после трехдневного боя. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«На Богуславском направлении украинские боевики после трехдневного пребывания на линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Новая Кругляковка самовольно покинули одну из занимаемых позиций, не дождавшись проведения ротационных мероприятий. Военнослужащие вооруженных формирований Украины численностью до отделения отошли на несколько километров», — рассказал Марочко.

Он добавил, что по отступившим украинским бойцам открыли огонь свои минометчики, чтобы заставить их вернуться на позиции. Трое бойцов ВСУ вернулись, судьба остальных неизвестна, подчеркнул Марочко.

Командир группы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в составе 1-й гвардейской танковой армии также рассказал, что российские бойцы поразили вышку связи с ретрансляторами в городе Купянске, расположенном в Харьковской области.

Ранее военный эксперт оценил положение ВС РФ в районе Купянска.