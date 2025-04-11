СМИ: Британия намерена разместить войска на Украине на пять лет

Великобритания намерена разместить свои войска на территории Украины на пять лет. Об этом пишет The Telegraph.
«Великобритания рассматривает возможность размещения войск на Украине сроком на пять лет в рамках планов, которые обсуждаются союзниками», — говорится в публикации.
По информации издания, основная цель для отправки военного контингента на Украину состоит в подготовке и восстановлении украинской армии и предоставлении ей «необходимой передышки».
Кроме того, возглавляемые Британией и Францией «силы обеспечения безопасности» могут предложить помощь в обороне неба и акватории Украины, добавило издание.
Накануне стало известно, что около шести государств из широкой международной коалиции, рассматривающих возможность предоставления военной помощи Украине, выразили готовность направить на ее территорию свои войска. В число этих стран входят Великобритания, Франция и несколько государств Прибалтики. Остальные усомнились в реалистичности миссии без поддержки со стороны США. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
3 апреля агентство Reuters со ссылкой на финского президента Александера Стубба писало, что «коалиция желающих» помочь Украине приняла решение, что один из европейских лидеров проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, сделать это должен представитель Франции или Великобритании.
Ранее Рогов сравнил план «коалиции желающих» с действиями шайки хулиганов.