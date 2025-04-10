Суд продлил арест главному кадровику Минобороны

Суж продлил до 11 мая срок содержания под стражей бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, обвиняемому в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Кузнецову Ю. В. до 11 мая 2025 года», — заявил судья.

Перед этим адвокаты Кузнецова попросили отпустить его из СИЗО на основании участия в боевых действиях. Отмечается, что он принимал участие в боевых действиях в Сирии , а также был одним из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Кузнецова задержали в мае 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. На все активы обвиняемого, его родственников и сотрудничающих с генералом юридических лиц наложены обеспечительные меры на срок предварительного следствия. В декабре прошлого года 235-й гарнизонный военный суд в Москве продлил арест Кузнецову до 11 апреля 2025 года.

Ранее Кузнецов объяснил происхождение своих активов.