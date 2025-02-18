Стало известно, как главный кадровик Минобороны получил многомиллионное состояние

Бывший начальник Главного управления кадров (ГУК) министерства обороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, находящийся под следствием, рассказал, откуда взялись его многомиллионные активы. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным Следственного комитета России, взамен на помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн рублей краснодарский бизнесмен Лева Мартиросян приобрел и оформил на супругу Кузнецова землю в Краснодаре и построил на ней жилой дом площадью более 1 тыс. кв. м. Стоимость коттеджа вместе с участком оценили в 30,5 млн рублей.

Кузнецов заявил следствию, что Мартиросян по доверенности от его супруги в 2020–2022 годах занимался скупкой разрозненных земельных участков в Краснодарском крае. Впоследствии они были объединены в один и разделены на два равных. На них военный и бизнесмен планировали построить по дому, чтобы сдавать под мини-гостиницы. Генерал заявил, что у него есть имеются расписки о передаче предпринимателю денег для покупки земель и стройматериалов. Также 6 млн рублей жена Кузнецова перевела партнеру со своей банковской карты. В общей сложности на стройку было потрачено 46 млн рублей.

Кузнецов отрицает, что пролоббировал интересы Мартиросяна в ходе двух аукционов. По словам адвоката Алексея Першина, в первом аукционе участвовали только бизнесмен и его жена, а во втором — лишь один предприниматель. Он назвал «анекдотичным» утверждение следствия о том, что Кузнецов способствовал «победе мужа над собственной женой» в ходе аукциона.

Кузнецова задержали в мае 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. На все активы обвиняемого, его родственников и сотрудничающих с генералом юридических лиц наложены обеспечительные меры на срок предварительного следствия.

В декабре прошлого года 235-й гарнизонный военный суд в Москве продлил арест Кузнецову до 11 апреля 2025 года.

Ранее суд в Москве продлил до 12 апреля арест предпринимателя Левы Мартиросяна, обвиняемого в даче взяток Кузнецову.