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Суд оставил в СИЗО бывшего главного кадровика Минобороны РФ

Суд продлил арест бывшему главному кадровику Минобороны России Кузнецову
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Владимир Астапкович/РИА Новости

235-й гарнизонный военный суд продлил арест бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны России, генералу Юрию Кузнецову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Ходатайство органов следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Кузнецову до 11 апреля»,  — говорится в решении суда.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Кузнецова задержали в мае по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 годах генерал, будучи начальником управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от коммерческих структур. Взамен он обещал помогать им.

В октябре стало известно, что арестованные банковские счета, объекты недвижимости и другие активы Кузнецова и его родственников оцениваются в более чем 300 млн рублей. На все активы обвиняемого, его родственников и сотрудничающих с генералом юридических лиц наложены обеспечительные меры на срок предварительного следствия.

Ранее суд продлил арест генералу Булгакову по делу о мошенничестве.

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