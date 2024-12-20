Суд оставил в СИЗО бывшего главного кадровика Минобороны РФ

235-й гарнизонный военный суд продлил арест бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны России, генералу Юрию Кузнецову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Ходатайство органов следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Кузнецову до 11 апреля», — говорится в решении суда.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Кузнецова задержали в мае по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 годах генерал, будучи начальником управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от коммерческих структур. Взамен он обещал помогать им.

В октябре стало известно, что арестованные банковские счета, объекты недвижимости и другие активы Кузнецова и его родственников оцениваются в более чем 300 млн рублей. На все активы обвиняемого, его родственников и сотрудничающих с генералом юридических лиц наложены обеспечительные меры на срок предварительного следствия.

Ранее суд продлил арест генералу Булгакову по делу о мошенничестве.