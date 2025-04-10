Главный кадровик Минобороны попросил отпустить его из СИЗО

Защита генерала Кузнецова просит отпустить его из СИЗО за участие в боях

Адвокаты бывшего начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова просят отпустить его из СИЗО на основании участия в боевых действиях. Об этом сообщает ТАСС.

«Кузнецов имеет реальные заслуги перед страной. Они были отмечены государственными наградами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он принимал участие в боевых действиях в Сирии , а также был одним из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Кузнецова задержали в мае 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. На все активы обвиняемого, его родственников и сотрудничающих с генералом юридических лиц наложены обеспечительные меры на срок предварительного следствия. В декабре прошлого года 235-й гарнизонный военный суд в Москве продлил арест Кузнецову до 11 апреля 2025 года.

Ранее Кузнецов объяснил происхождение своих активов.