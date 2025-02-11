Суд вынес приговор двум украинским военным за преступления в Курской области

Суд вынес приговор двум украинским военным Дмитрию Пиляю и Александру Середе за теракт в Курской области. Об этом сообщает СК РФ в официальном Telegram-канале.

Суд приговорил Пиляя к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, затем — в исправительной колонии строгого режима. Середа получил 16 лет лишения свободы, из них 3 года в тюрьме и еще 12 лет — в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что 8 августа 2024 года вооруженные Пиляй и Середа в целях совершения теракта, в составе подразделений Вооруженного Формирования Украины, незаконно пересекли границу РФ. В Кореневском районе Курской области Пиляй и Середа запугивали местных жителей, угрожали им и занимали их дома, а также мешали эвакуации людей. Кроме того, они открывали огонь на поражение по мирным жителям и российским военным.

В сентябре прошлого года во время боевых действий осужденных задержали российские военнослужащие.

4 февраля двух других украинских военных осудили за теракты в Курской области. На скамье подсудимых оказались солдаты 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинских войск Александр Манько и Юрий Радченко. В СК РФ сообщили, что в августе прошлого года мужчины незаконно пересекли государственную границу РФ, имея при себе оружие и взрывные устройства.

Мужчины прибыли в Суджанский район Курской области, где начали запугивать мирных жителей и препятствовать их эвакуации. Более того, не один раз открывали огонь по гражданским лицам и бойцам Вооруженных сил РФ. Суд назначил Манько наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет. Радченко, в свою очередь, получил 17 лет лишения свободы.

Ранее суд в Курске заочно арестовал британского журналиста за незаконное пересечение границы.