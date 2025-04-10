СК: в Курской области нашли тела девяти мирных жителей после обстрела ВСУ

Следователи обнаружили тела девяти мирных жителей села Махновка в Курской области, которые погибли в результате целенаправленного обстрела частных домов Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Собеседница агентства рассказала, что тела были обнаружены в ходе расследования уголовного дела о террористическом акте.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что не позднее марта боевики ВСУ целенаправленно атаковали жилые дома села Махновка в Суджанском районе Курской области. В результате совершенного преступления девять мирных жителей погибли.

В марте временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн обвинил Вооруженные силы Украины в массовых военных преступлениях в Курской области. Чиновник опубликовал пост по итогам встречи с заместителем председателя Следственного комитета РФ — руководителем Главного военно-следственного управления Константином Корпусовым.

9 апреля Международный общественный трибунал по преступлениям подтвердил, что украинские военные убивали мирных жителей в Курской области. Сообщалось, что сотрудники трибунала работали в Курской области, заходили в населенные пункты сразу после освобождения российской армией и фиксировали показания пострадавших людей и свидетелей.

Ранее украинский пленный предрек народную месть сотрудникам ТЦК.