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Международный общественный трибунал подтвердил убийства ВСУ жителей Курской области

Международный трибунал признал убийства мирных жителей Курской области
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международный общественный трибунал по преступлениям подтвердил, что украинские военные убивали мирных жителей в Курской области. Об этом говорится в докладе, представленном председателем трибунала, членом Общественной палаты РФ Максимом Григорьевым, его приводит ТАСС.

Он рассказал, что сотрудники трибунала работали в Курской области, заходили в населенные пункты сразу после освобождения российской армией и фиксировали показания пострадавших людей и свидетелей.

«Полученные нами данные в полной мере изобличают киевский режим в системных целенаправленных убийствах жителей Курской области, включая женщин и стариков, убийствах как из стрелкового оружия, так и с помощью БПЛА», — сказал он.

В марте временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн обвинил Вооруженные силы Украины в массовых военных преступлениях в Курской области. Чиновник опубликовал пост по итогам встречи с заместителем председателя Следственного комитета РФ — руководителем Главного военно-следственного управления Константином Корпусовым. Он рассказал, что власти проделывают огромную работу после освобождения населенных пунктов в Курской области. Хинштейн добавил, что в связи с этим власти приняли решение увеличить число работающих в Курской области военных следователей.

Ранее сообщалось, что с начала СВО в России были осуждены 98 командиров ВСУ.

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