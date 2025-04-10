За ночь над Россией уничтожили более 40 беспилотников ВСУ

Минувшей ночью над регионами России сбили 42 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, 13 беспилотников сбили над территорией Брянской области и на один меньше — над Калужской областью. Семь беспилотников подавили в Курской области, по четыре — над территориями Белгородской области и Республики Крым, по одному над территориями Орловской области и Московского региона.

До этого российский подпольщик Сергей Лебедев рассказал об уничтожении трех цехов ВСУ по сборке беспилотников вместе с дорогостоящим оборудованием в Харькове. Еще несколько цехов были повреждены. Кроме того, российские военные нанесли удары по складам с боеприпасами и топливом в Индустриальном районе Харькова.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.