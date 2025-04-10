За восемь месяцев вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Киев и его западные партнеры потратили на их содержание $2,4 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные группировки войск «Север» ВС РФ и информацию из открытых источников.

На эту сумму была обеспечена группировка численностью 60 тысяч военнослужащих, подчеркнули представители группировки «Север».

Также сумму расходовали на денежное вознаграждение солдат, питание, вещевое имущество и другие траты. В среднем на одного бойца ВСУ уходило порядка $5 тыс. ежемесячно, говорится в публикации.

Накануне министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий на Курском направлении нанесли поражение формированиям бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

8 апреля министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили Гуево от украинских военных, а также нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах села Горналь и хутора Олешня.

Ранее Сырский рассказал о подготовке вторжения в Курскую область.