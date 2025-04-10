«Страна.ua»: российские войска продвинулись у Константинополя и Богатыря в ДНР

Российские войска за последнее время продвинулись в районе населенных пунктов Константинополь и Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

В материале отмечается, что подразделениям Вооруженных сил РФ удалось выйти на трассу Курахово — Запорожье. Последняя находится западнее Константинополя.

Кроме того, российские бойцы демонстрируют определенные успехи в сражениях у населенного пункта Надеждинка в ДНР. Журналисты уточнили, что этот поселок расположен недалеко от границы Днепропетровской области Украины.

7 апреля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль донецкий населенный пункт Катериновка. Боевую задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Запад».

4 апреля в Минобороны РФ рассказали, что за прошедшую неделю российские войска взяли под контроль шесть населенных пунктов в ДНР. Речь идет о Веселом, Успеновке, Пантелеймоновке, Розовке, Запорожье и Разливе. В соответствующих боях участвовали подразделения группировок «Юг», «Восток» и «Центр».

Ранее в ДНР засняли на видео схватку российских солдат с колумбийскими наемниками.