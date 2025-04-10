Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о продвижении российских войск в ДНР

«Страна.ua»: российские войска продвинулись у Константинополя и Богатыря в ДНР
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска за последнее время продвинулись в районе населенных пунктов Константинополь и Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

В материале отмечается, что подразделениям Вооруженных сил РФ удалось выйти на трассу КураховоЗапорожье. Последняя находится западнее Константинополя.

Кроме того, российские бойцы демонстрируют определенные успехи в сражениях у населенного пункта Надеждинка в ДНР. Журналисты уточнили, что этот поселок расположен недалеко от границы Днепропетровской области Украины.

7 апреля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль донецкий населенный пункт Катериновка. Боевую задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Запад».

4 апреля в Минобороны РФ рассказали, что за прошедшую неделю российские войска взяли под контроль шесть населенных пунктов в ДНР. Речь идет о Веселом, Успеновке, Пантелеймоновке, Розовке, Запорожье и Разливе. В соответствующих боях участвовали подразделения группировок «Юг», «Восток» и «Центр».

Ранее в ДНР засняли на видео схватку российских солдат с колумбийскими наемниками.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами