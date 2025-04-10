В Курской области сбили украинский беспилотник

Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике в Курской области

В Курской области уничтожили украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотный летательный аппарат самолетного типа в 7:30 мск обнаружили средства противовоздушной обороны. На земле разрушений не зафиксировали.

За это утро дежурные средства ПВО сбили над регионом еще шесть беспилотников Вооруженных сил Украины.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 10 апреля над регионами России уничтожили 42 украинских беспилотника, в том числе семь — над Курской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.