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Военные уничтожили шесть беспилотников ВСУ над Курской областью

Минобороны: силы ПВО уничтожили шесть беспилотников ВСУ над Курской областью
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Inna Varenytsia/Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили над Курской областью шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Отмечается, что дроны самолетного типа были уничтожены около 07:05 по московскому времени. Других подробностей не приводится.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 10 апреля силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 42 украинских беспилотника, в том числе семь дронов над Курской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки на Курскую область
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