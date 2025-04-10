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В зоне СВО ликвидировали молодого наемника из Литвы

Рожин: ВС РФ ликвидировали 20-летнего наемника ВСУ из Литвы
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Российские войска ликвидировали 20-летнего наемника из Литвы Томаса Валентелиса, который воевал в рядах ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин.

Он отметил, что парня не стало во время выполнения задания в Купянске Харьковской области. Родственники молодого человека заявили, что его ликвидировали во время первого боевого выхода.

По его словам, Валентелис вступил в ВСУ несколько месяцев назад, а до этого он жил в Великобритании.

До этого РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что штурмовики ВС РФ группировки «Север» у Горналя в Курской области вели бои с иностранными наемниками ВСУ из Колумбии.

7 апреля командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян заявлял, что колумбийские наемники есть в составе его подразделения, участвовавшего во вторжении в Курскую область.

Ранее в России заочно осудили воевавшего за ВСУ грузинского наемника.

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