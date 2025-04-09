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В России заочно осудили воевавшего за ВСУ грузинского наемника

В России воевавший за ВСУ грузинский наемник заочно получил 14 лет колонии
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Руслан Кривобок/РИА Новости

В России суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы грузинского наемника Гелу Бегларашвили, который воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Гражданин Грузии признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, мужчина в 2022 году добровольно вступил в качестве наемника в украинское военизированное формирование. Он получил военную подготовку, обмундирование, огнестрельное оружие, боеприпасы и специальное снаряжение. За материальное вознаграждение он выполнял приказы вышестоящих командиров и участвовал в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также военнослужащих российской армии.

Бегларашвили был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

9 апреля Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к девяти годам лишения свободы грузинского наемника ВСУ Георгия Гоглидзе.

Ранее российский офицер рассказал об иностранных наемниках, находившихся в Гуево в Курской области.

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