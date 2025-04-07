Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Командир ВСУ признал, что в его бригаде есть наемники из Колумбии

Командир ВСУ Авагян подтвердил, что в его бригаде есть наемники из Колумбии
close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Командир 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Гамлет Авагян подтвердил наличие наемников из Колумбии. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Командир бригады ВСУ заявил, что колумбийские наемники есть в составе его подразделения, участвовавшего во вторжении в Курскую область. По его словам, в апреле должны прибыть еще 200 колумбийцев. В настоящий момент он ищет способы оплаты их перелета.

До этого координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что множество иностранных наемников ВСУ прибыли в Харьков. Он добавил, что новоприбывшие военные хорошо экипированы, преимущественно в возрасте около тридцати лет. По его словам, среди них есть и женщины.

Прибывших в город наемников координатор николаевского подполья разделил на две группы: англоязычные — выходцы из разных стран Европы; выходцы из стран Латинской Америки, которых местные жители легко отличают по смуглой коже.

Ранее посол Колумбии сообщил о ликвидированных в рядах ВСУ колумбийцах.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами