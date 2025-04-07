Командир ВСУ Авагян подтвердил, что в его бригаде есть наемники из Колумбии

Командир 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Гамлет Авагян подтвердил наличие наемников из Колумбии. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Командир бригады ВСУ заявил, что колумбийские наемники есть в составе его подразделения, участвовавшего во вторжении в Курскую область. По его словам, в апреле должны прибыть еще 200 колумбийцев. В настоящий момент он ищет способы оплаты их перелета.

До этого координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что множество иностранных наемников ВСУ прибыли в Харьков. Он добавил, что новоприбывшие военные хорошо экипированы, преимущественно в возрасте около тридцати лет. По его словам, среди них есть и женщины.

Прибывших в город наемников координатор николаевского подполья разделил на две группы: англоязычные — выходцы из разных стран Европы; выходцы из стран Латинской Америки, которых местные жители легко отличают по смуглой коже.

Ранее посол Колумбии сообщил о ликвидированных в рядах ВСУ колумбийцах.